FC Barcelone - Mercato : Depay accepte de partir, le PSG de nouveau sur le coup ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Memphis Depay ne devrait pas faire comme Frenkie De Jong. Contrairement à son compatriote et coéquipier au Barça, l'attaquant aurait compris qu'il valait mieux pour lui aller voir ailleurs. Un an seulement après son arrivée libre en provenance de l'OL, Depay s'est fait une raison : s'il se décide à rester en Catalogne, il jouera très peu et pourrait donc mettre en péril ses chances de participer à la Coupe du monde au Qatar. El Mundo Deportivo assure ce mardi qu'il est désormais ouvert à un transfert. Et que les prétendants sont nombreux.

Parmi eux, on trouve deux clubs français : l'OL mais aussi le PSG. L'intérêt de l'un comme de l'autre ne date pas d'hier. Paris avait essayé de recruter le Néerlandais l'été dernier au moment de son départ des Gones. Quant à ces derniers, ils adoreraient faire revenir leur ancien leader. Mais Manchester United, Tottenham et Newcastle sont également sur le coup, sans oublier la Juventus Turin, qui aurait un temps d'avance. D'après EMD, le FC Barcelone tient absolument à récupérer 20 M€ dans l'opération.