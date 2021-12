FC Barcelone - Mercato : Depay, De Jong, Lenglet… tout le monde est à vendre !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Ansu Fati et Pedri car ce sont de futures stars, Gerard Piqué et Sergio Busquets car ce sont les tauliers du vestiaire : hormis ces quatre joueurs, le FC Barcelone serait disposé à vendre n'importe qui dans son effectif l'été prochain ! C'est la chaîne catalane Esport3, qui tient ses informations de dirigeants proches de Joan Laporta, qui l'a affirmé hier soir.

Des joueurs comme Frenkie De Jong, qui représente la meilleure valeur marchande de l'effectif et ne donne pas sa pleine mesure depuis son arrivée il y a deux ans et demi, ou Memphis Depay, bien qu'il soit meilleur buteur, sont donc concernés. Idem pour un Ousmane Dembélé, s'il consent à prolonger. D'ailleurs, il ne fait aucun doute que même si Laporta l'estime meilleur que Mbappé, le Français sera vendu l'été prochain même s'il prolonge. Son comportement n'est pas en phase avec celui attendu pour un joueur du Barça. Et on ne parle même pas de Samuel Umtiti ou Clément Lenglet, de Sergi Roberto, de Sergino Dest, etc. L'effectif actuel a de trop grosses lacunes et le FCB a trop besoin d'argent. La prochaine intersaison verra une grande purge du côté de Barcelone !

🚨| FC Barcelona will consider offers for almost all the players next summer.@esport3 [🎖️] — Managing Barça (@ManagingBarca) December 11, 2021