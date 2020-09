FC Barcelone - Mercato : Depay (OL) se rapproche de Messi

Actuellement avec la sélection néerlandaise, Memphis Depay a été interrogé sur d'éventuels contacts avec son ancien coach, Ronald Koeman. Le milieu offensif a juré qu'il ne lui avait pas parlé récemment mais a rappelé qu'il entretenait de bons rapports avec lui, qu'il avait notamment pris de ses nouvelles lors de sa rééducation l'hiver dernier.

D'après le site Post United, Depay serait pourtant sur le point de signer avec le FC Barcelone. Koeman voudrait absolument le recruter pour animer son secteur offensif. Secteur au sein duquel on trouvera pourtant Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Philippe Coutinho et peut-être Luis Suarez. Soit six joueurs pour deux places (Messi ayant la sienne d'assurée)…

L'OL récupèrerait entre 25 et 30 M€

Le média anglais assure que le FC Barcelone verserait 25 M€ (30 M€ selon un quotidien hollandais) pour satisfaire son entraîneur et convaincre l'Olympique Lyonnais de lâcher sa star. Une somme relativement faible qui s'explique par le fait que Depay sera en fin de contrat dans un an. Lui qui assure depuis son arrivée en France qu'il a le talent pour jouer beaucoup plus haut va pouvoir le démontrer, trois ans après son échec à Manchester United…