FC Barcelone - Mercato : Depay songe enfin à un départ mais l'OM ou l'OL ne peuvent pas rêver

Persuadé qu'il a le talent pour s'imposer dans n'importe quel club du monde, Memphis Depay attendait impatiemment d'avoir une nouvelle chance après son échec à Manchester United. Il était donc impatient de débuter son aventure barcelonaise l'été dernier. Et c'est vrai que tout s'est bien passé pour lui lors des trois premiers mois. Mais il s'est blessé et a manqué les premiers pas de Xavi. Durant l'hiver, il a vu débarquer Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui l'a contraint à ronger son frein sur le banc pendant la deuxième partie de saison.

Poussé vers la sortie cet été, le Néerlandais a expliqué vouloir rester pour montrer à son coach qu'il avait sa place dans son onze de départ. Mais depuis, Robert Lewandowski et Raphinha sont arrivés, Ousmane Dembélé a prolongé. Le secteur offensif est congestionné et Depay aurait compris, selon Sport, qu'il était plus sage pour lui d'aller voir ailleurs. L'OM peut-il espérer l'accueillir ? Ou l'OL rêver de le faire revenir ? A priori, non. Car le média catalan explique que la Juventus Turin, l'AS Roma, Tottenham et l'Ajax Amsterdam ont fait acte de candidature pour son transfert. Une concurrence beaucoup trop relevée pour les clubs français...