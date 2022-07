FC Barcelone - Mercato : Depay veut contrarier le plan de Xavi le concernant

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Selon AS, Xavi a pris la décision de placer Memphis Depay sur la liste des transferts. Le Néerlandais de 28 ans a pourtant rendu de fiers services au FC Barcelone lors de la première partie de saison, avant de se blesser et de manquer la révolution amorcée par le nouveau coach. Le souci, c'est que Xavi ne voit pas où le faire jouer dans son système et qu'il ne veut pas le laisser sur le banc. D'où l'idée de le laisser partir si un club met entre 20 et 25 M€ sur la table. Problème : Memphis Depay a d'autres plans pour la suite de sa carrière !

Lui qui rêvait d'évoluer dans un grand club européen quand il était à Lyon refuse de quitter Barcelone. Il l'a encore fait savoir ce dimanche lors d'un gala organisé par sa fondation à Rotterdam : "J'ai très envie de revenir à Barcelone et de débuter une nouvelle saison. J'ai vraiment hâte que ce moment arrivé". L'ancien du PSV a redit un peu plus tard qu'il allait bien retourner à Barcelone et qu'il voulait se battre pour y gagner sa place. Au temps pour Xavi et ses plans...

🎼 Memphis organizó en Rotterdam un evento de fútbol callejero que mezcló con su otra gran pasión: la músicahttps://t.co/uK7P1XOKH1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 3, 2022

Pour résumer Poussé vers la sortie par Xavi, Memphis Depay a profité d'un gala de charité organisé par sa fondation pour dire qu'il comptait rester au FC Barcelone. Et qu'il avait beaucoup d'ambition pour la saison à venir. Pas vraiment ce que les Catalans espéraient.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life