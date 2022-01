FC Barcelone - Mercato : Depay, victime des folles ambitions de Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

En matière de Mercato, il faut parfois s'attendre à tout. Et forcément quand il s'agit d'un club majeur du football européen, le FC Barcelone en l'occurrence, les rumeurs vont bon train.

C'est le cas, depuis plusieurs jours, au sujet d'Alvaro Morata qui évolue à la Juventus Turin et que Xavi, le technicien catalan, aimerait par dessus-tout faire venir à Barcelone. Problème, la Juve, qui vient de perdre sur blessure Chiesa, n'a que peu d'alternatives en attaque et ferme donc la porte à tout départ. Des semaines que le feuilleton dure sans qu'une issue soit possible.

Mais c'était sans compter sur le quotidien catalan, Sport, qui explique que le Barça pourrait proposer un échange incluant...Memphis Depay ! Ce qui permettrait également, vous l'aurez compris, d'alléger la masse salariale du club catalan, en proie à de sérieuses difficultés économiques. Plutôt étonnant quand on mesure les performances du Néerlandais depuis le début de saison avec 8 buts et 15 matches de Liga débutés comme titulaire.

A suivre.