FC Barcelone - Mercato : dernière réunion en cours pour la prolongation de Dembélé !

Partira, ne partira pas, la tendance évolue chaque semaine concernant l’avenir d’Ousmane Dembele. La proposition de prolongation faite en décembre à l’international français n’a pas évolué alors que son contrat arrive à terme dans 3 jours. Le joueur a compris qu’il s’agissait bien d’un ultimatum de la part du Barça mais son agent Moussa Sissoko reste dur en affaires.

Moussa Sissoko, le dernier à convaincre

Ce dernier est à Barcelone ce lundi et a obtenu une énième réunion avec Mateu Alemany, directeur sportif, et Joan Laporta, président du FC Barcelone. Les conditions du FC Barcelone sont claires et l’agent de Dembele devrait rendre la décision du joueur concernant son avenir.

Xavi veut pouvoir compter sur l’ailier ambidextre la saison prochaine. Dembele à déjà fait part de son envie de rester en Catalogne, mais son agent se montre gourmand car il estime que son poulain mérite un salaire bien supérieur que ce que peut offrir le Barça. Il ne reste plus que lui a convaincre pour renouveler le bail côté barcelonais. Réponse imminente du clan Dembele !

