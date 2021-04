FC Barcelone - Mercato : des adieux formulés en douce par Messi, le PSG relancé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le projet de Super Ligue européenne a cannibalisé la presse européenne. Ce lundi, tous les journaux sportifs reviennent sur la naissance de cette ligue fermée créée cette nuit par douze des plus grands clubs du Vieux Continent.

Cela n’empêche pas la presse catalane de se pencher sur le dossier Lionel Messi. On apprend ainsi que Jorge, son père et agent, est arrivé en Catalogne et devrait discuter avec Joan Laporta d’une éventuelle prolongation ces prochains jours.

« Je n'aime pas ça, ça me donne la sensation d’un adieu »

Le dernier repas partagé par Messi et le président du FC Barcelone a en tout cas laissé entrevoir une réelle possibilité en ce sens. Les socios sont donc confiants mais ont été refroidis par une remarque liée au 31e sacre en Coupe du Roi samedi à Séville contre l’Athletic Bilbao (4-0).

Alors que Messi savourait son 35e titre personnel avec le Barça, Jota Jordi a vu dans ses multiples accolades un signe d’adieu déguisé à ses coéquipiers ! « Je n’aime pas ce que je vois, a indiqué le commentateur vedette d’El Chiringuito. Cela me donne la sensation qu’il s’agit d’un adieu. »