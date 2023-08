FC Barcelone – Mercato : Dest snobe l’OGC Nice, il va rentrer aux Pays-Bas

Considéré comme indésirable au FC Barcelone, Sergino Dest devrait quitter la Catalogne avant la fin du mois d’août. Si l’OGC Nice lui avait fait les yeux doux, c’est finalement dans son pays formateur que l’américain va s’engager.

Sergino Dest va rejoindre le PSV sous forme de prêt avec une option d’achat de 10 millions, révèle Nicolò Schira. Le latéral barcelonais s’engagera pour 4 ans, si le club néerlandais lève l’option d’achat, une fois le prêt fini.

🔜 Done Deal! Sergino #Dest to #PSV from #Barça on loan with option to buy (€10M). Contract until 2028 (1+4). #transfers