FC Barcelone : deux arrivées et quatre départs bouclés avant la fin du mercato hivernal ?

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier dernier, le FC Barcelone a déjà enregistré les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres. Sur le plan des départs, Philippe Coutinho et Alex Collado sont partis en prêt respectivement du côté d'Aston Villa et de Grenade tandis que Yusuf Demir est retourné au Rapid Vienne.

Comme l'explique le quotidien catalan, Sport, Mateu Alemany a encore six opérations à boucler avant le 1er février prochain et la fin du mercato hivernal. En effet, en une semaine, le directeur sportif du Barça tentera de recruter le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico, et l'attaquant de la Juventus Turin, Alvaro Morata, et de trouver des points de chute à Iñaki Peña, Oscar Mingueza, Sergino Dest et Ousmane Dembélé.

📂 Las 6 operaciones que debe cerrar Mateu Alemany en una semana



🔴 Dest, Iñaki Peña, Mingueza y Dembélé



🟢 Tagliafico y Morata



🤔 ¿Cuál es prioritaria? pic.twitter.com/t7AgPe2fTN — Diario SPORT (@sport) January 24, 2022