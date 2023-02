FC Barcelone - Mercato : deux cadors anglais prêts à déployer le tapis rouge à Ansu Fati

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En manque de temps de jeu avec le FC Barcelone, Ansu Fati clame son envie de rester en Catalogne, où Xavi ne veut pas entendre parler d'un départ. « Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui. », avait soutenu le coach du Barça en conférence de presse il y a quelques jours.

Arsenal et MU à l'affut

Mais Fati est condamné à un rôle de remplaçant face à la concurrence en attaque (Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski, Raphinha) et selon Helena Condis pour El Partidazo de COPE, son agent Jorge Mendes, qui s'est rendu en Catalogne hier pour discuter avec lui, commence à envisager un départ. Certains clubs anglais l'auraient contacté, et non des moindres puisqu'il s'agirait d'Arsenal et Manchester United. A suivre...