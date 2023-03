FC Barcelone - Mercato : deux géants d'Europe déjà à l'affût pour recruter Gavi gratuitement !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si Gavi se retrouve vraiment libre comme l'air l'été prochain, bon nombre de cadors européens voudront le récupérer lors du prochain mercato estival. Selon les informations du média anglais The Times, Manchester City et Liverpool suivraient de près la situation du joueur de 18 ans et rêveraient de le chiper au Barça gratuitement. Mais l'actuel leader de Liga est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce dossier et compte faire appel de la décision du tribunal espagnol.

Gavi is one of the world’s most talented young players and is seen by Barcelona as essential to the future as they continue to rebuild under Xavi Hernández after a number of high-profile departures https://t.co/RCQ8gMO6LI