FC Barcelone - Mercato : deux chouchous de Messi lui tendent les bras

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Même si rien n'est encore signé, Lionel Messi devrait prolonger au FC Barcelone. Et ça change forcément tout pour le recrutement. Car, privé de sa star, le géant catalan aurait certainement vu d'autres tauliers aller voir ailleurs et aurait eu du mal à attirer des remplaçants de renom, surtout vu l'état de ses finances. Mais vu qu'il devrait jouer encore deux ans au Camp Nou, ça se bouscule au portillon !

Xavi n'attend plus qu'un coup de fil, Lautaro aussi

Le premier, c'est Lautaro Martinez. L'attaquant de 23 ans est dans le viseur du Barça depuis de nombreuses années. Messi lui-même en avait fait le remplaçant idéal de Luis Suarez. Mais, faute de moyens, les Culés ont été incapables de le recruter l'été dernier. Et depuis, il est devenu champion d'Italie avec l'Inter Milan, qui aimerait le prolonger. Mais les négociations stagnent, ce qui fait dire à son agent, Alejandro Camano, dans Sport : "Nous sommes très calmes, nous devons d'abord résoudre la situation de l'Inter, mais bien sûr que Lautaro aimerait jouer à Barcelone. Qui n'aimerait pas y jouer ? C'est l'un des plus grands clubs du monde".

Sauf que les finances barcelonaises ne permettent pas un gros transfert et que Sergio Agüero s'est engagé pour deux saisons. Par ailleurs, l'ancien coéquipier de Messi, Xavi, au Qatar depuis plusieurs saisons, a fait savoir qu'il était prêt à entraîner en Europe, si possible dans son club de cœur. "Je suis sur le marché et préparé, mais le Barça ne m'a pas contacté", a-t-il déclaré. On peut imaginer que Ronald Koeman n'aura pas le droit au moindre faux pas la saison prochaine…

