FC Barcelone - Mercato : deux dossiers bien avancés en vue de cet été ?

Ce sera récurrent. Presque chaque semaine avec des noms, sortis dans différents médias et des dizaines de rumeurs qui s'éteindront aussi vite qu'elles sont apparues. Mais en attendant, le futur mercato estival du FC Barcelone, lié comme tout le monde le sait à la santé économique du club, fait déjà couler beaucoup d'encre.

Première rumeur, et non des moindres, Mateu Alemany, directeur du football au sein du club catalan, aurait déjeuné avec l'agent du défenseur central de l'Athletic Bilbao, Iñigo Martinez. Ce dernier, international espagnol, est âgé de 31 ans. Toujours dans le secteur défensif, et l'information vient cette fois de la Cope, les négociations pour une prolongation de contrat d'Alejandro Balde ont déjà débuté. Et elles vont continuer.

Là-encore, le club catalan devra au préalable avoir l'accord de la Liga pour l'entériner.