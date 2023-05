FC Barcelone - Mercato : deux anciens proches de Messi sur le retour, Alemany change de cap !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le journaliste de RAC1 Roger Saperas ajoute que Deco aura les pleins pouvoirs sportifs et quelqu'un sera promu au club pour l'aider sur les questions juridiques. Deco ne serait pas le seul glorieux ancien proche de Lionel Messi à revenir au FC Barcelone. D’après Gerard Romero, l’ancien attaquant Bojan Krkic pourrait entrer dans l’organigramme du club et ferait le lien entre l’équipe A et la B.

Enfin, et c'est une grosse surprise annoncée il y a quelques minutes par Sport, Mateu Alemany aurait changé de cap. Alors que le club avait communiqué sur son départ et qu'on le disait proche d'Aston Villa, l'intéressé discute en ce moment même avec Joan Laporta pour finalement rester. On ne connait pas les raisons de ce coup de théâtre ni si celui-ci est lié au départ de Jordi Cruyff.

Barcelona are now closing in on deal to appoint Deco as new director of the club after Mateu Alemany and Jordi Cruyff left the club. 🚨🔵🔴 #FCB



Talks are very advanced and Deco has already accepted 90% of the details of the agreement; waiting to fix situation with his agency. pic.twitter.com/4tl6khEN44