FC Barcelone - Mercato : deux jeunes argentins en approche ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone va chercher à se renforcer de manière considérable lors du prochain mercato estival. Le club catalan souhaite attirer Erling Haaland, mais d’autres joueurs sont également surveillés de près. Deux jeunes argentins seraient ciblés.

Selon “Sport“, le Barça aurait jeté son dévolu sur deux jeunes milieux argentins : Santiago Simón (River Plate) et Matías Alejandro Galarza (Argentinos Junior).

Santiago Simón a déjà disputé 29 matchs et fourni cinq passes décisives avec son club. Il est estimé par Transfermarkt à 3.5 millions d’euros. Le Betis Seville est également intéressé. Matías Alejandro Galarza, quant à lui, est un jeune milieu offensif qui n’a disputé que cinq matchs avec son club. En Argentine, on évoque un style de jeu ressemblant à celui de l’illustre Riquelme.

Barcelona set to send a scout to Argentina to make a live note of two exciting Argentinian prospects, Santiago Simón (River Plate) and Matías Alejandro Galarza (Junior Argentines). [sport]