FC Barcelone - Mercato : deux recrues XXL gratis pour Messi, le Real Madrid sous pression

MARCA : « Sans marge »



Après avoir découpé le Real Madrid suite au fiasco en Coupe du Roi, Marca met la pression sur les Merengue « sans marge » à Alavés (21h). David Bettoni, qui remplace Zinédine Zidane positif au Covid-19, sera privé de Sergio Ramos, Federico Valverde, Nacho et Dani Carvajal.

MUNDO DEPORTIVO : « Agüero et Garcia à portée »



Mundo Deportivo lâche une petite bombe et explique que des contacts ont déjà eu lieu entre les représentants de David Alaba et Sergio Agüero avec les candidats à la présidence du FC Barcelone. Les deux joueurs ont l’avantage d’être en fin de contrat en juin et seraient de vrais renforts bon marché pour le club catalan.

AS : « Situation limite »

Comme Marca, AS met en avant le danger qui attend le Real Madrid du côté d’Alavés sans plusieurs de ses joueurs-clés. Le quotidien madrilène nous apprend également que tout serait bouclé pour un départ en prêt de Martin Odegaard du côté d’Arsenal.

SPORT : « Dembélé confidentiel »

SPORT se penche sur le cas Ousmane Dembélé, de mieux en mieux perçu au sein du vestiaire du FC Barcelone. Le champion du monde attend le nouveau président pour prolonger et serait suivi par des cadors comme la Juventus Turin, le Bayern Munich ou encore Chelsea au mercato.