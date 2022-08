FC Barcelone – Mercato : discussions en cours pour la résiliation de Memphis Depay !

Le FC Barcelone doit procéder à des coupes franches pour pouvoir enregistrer ses recrues et Memphis Depay fait partie des gros salaires poussés vers la sortie par le club catalan.

Selon Shay Lugassi, directeur du média Barça Times, des discussions ont lieu ce jeudi soir à Barcelone pour la résiliation à l'amiable du contrat de l'ancien lyonnais, à la Ciudad Esportiva Joan Gamper. Selon cette même source, Depay, s'il se retrouvait libre, devrait s'engager avec la Juventus Turin.

🚨One of the closest people from the Memphis entourage arrived in Ciudad Esportiva. He was also at the previous meeting with the club along with the player's lawyers. @BarcaTimes #FCBLive pic.twitter.com/GBvKcJd5PT