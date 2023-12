FC Barcelone - Mercato : double coup dur pour Xavi pour sa priorité hivernale

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'humiliation contre Gérone (2-4) dimanche soir à Montjuic a confirmé que le FC Barcelone avait désespérément besoin d'une sentinelle type Busquets pour son milieu de terrain. Car le trio Pedri-De Jong-Gündogan est très bon dans l'élaboration du jeu, beaucoup moins dans la récupération du ballon. Xavi réclame à sa direction un milieu défensif, sachant qu'Oriol Romeu pourrait être renvoyé à Gérone cet hiver, même si l'opération s'annonce compliquée.

Guerra devrait rester à Valence jusqu'à la fin de la saison

D'ailleurs, cette volonté de transférer Romeu souligne la volonté catalane de se renforcer (car le FCB doit vendre avant d'acheter pour rentrer dans les clous du fair-play financier). Le souci, c'est que l'une des pistes envisagées, Javi Guerra, vient de connaître un double coup dur. Le premier, c'est que les représentants du joueur étaient ce mardi à Valence pour discuter avec les dirigeants Ché. Et il serait ressorti de cette réunion que le milieu de 20 ans terminera la saison chez les Blancs. Le deuxième coup dur, c'est que Manchester United et Newcastle voudraient le recruter l'été prochain et qu'ils seraient prêts à miser 40 M€ sur lui. Guerra semble donc très loin de Barcelone...

🦇 INFO #ValenciaCF



💣 El agente de Javi Guerra se ha visto hoy con Corona en la ciudad deportiva del Valencia



🚨 Tanto desde el club como desde su agencia de representación están convencidos de que Javi Guerra no saldrá en este mercado invernal@elchiringuitotv https://t.co/1a9GsbUE86 — Germán Muñoz (@German_ml23) December 12, 2023

