FC Barcelone - Mercato : en attendant Haaland, 2 dossiers épineux bientôt réglés ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone réalise une incroyable deuxième partie de saison, c'est parce que Xavi a réussi à hausser le niveau de l'équipe. Mais aussi parce que plusieurs jeunes ont montré de quels bois ils étaient faits. Notamment Gavi et Ronald Araujo, dont les contrats expirent en juin 2023. Les dirigeants blaugrana veulent les prolonger tous deux et négocient depuis plusieurs mois. D'après Sport, l'issue est pour bientôt, et elle devrait être positive.

Le Barça a formulé des offres relativement élevées au milieu de terrain espagnol et au défenseur uruguayen. Le premier serait tout proche de l'accepter, le second hésite encore car il possède plusieurs propositions par ailleurs, du Real Madrid et de clubs anglais. Mais selon Sport, les Catalans sont sereins. Parce qu'ils ont promis aux deux hommes de revoir leurs contrats à la hausse quand la situation économique se sera améliorée. Parce que le plaisir que les deux ont à jouer dans l'équipe de Xavi est un formidable incitateur à la prolongation. Et enfin parce que l'exemple d'Ilaix Moriba, parti courir le cachet à Leipzig et qui se morfond aujourd'hui à Valence, plaide également en faveur d'une signature d'un nouveau contrat...

🚨NOTICIA SPORT🚨



➕La posición blaugrana no podría ser más clara y contundente: la oferta que se ha trasladado a Gavi y Araujo solo sufrirá pequeñas modificaciones



✍️ @jcarnesemperehttps://t.co/sV1MQdpPwx — Diario SPORT (@sport) March 23, 2022

Gavi et Araujo bien partis pour prolonger Le milieu de terrain espagnol Gavi et le défenseur uruguayen Ronald Araujo seront en fin de contrat en juin 2023. Le FC Barcelone négocie avec eux une prolongation et se montre relativement confiant sur l'issue des discussions.

Raphaël Nouet

Rédacteur