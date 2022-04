FC Barcelone - Mercato : en colère contre le Bayern Munich, Lewandowski pousse pour son transfert au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Interrogé par Sky 90, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a fermé la porte à un départ de Robert Lewandowski lors du prochain mercato estival. "J'ai vu Lewandowski fondamentalement détendu ces dernières semaines. C'est un professionnel complet qui donne toujours tout à l'entraînement. Il faut savoir le gérer, mais il le rend aussi sportivement. J'exclue définitivement que Lewandowski quitte le club cet été."

Cette sortie n'aurait pas plu à l'attaquant polonais, selon les informations du journaliste de Bild, Tobi Altschäffl. Après huit ans passés en Bavière, Robert Lewandowski estimerait qu'il est temps pour lui de quitter le Bayern Munich et ne voudrait pas attendre l'été 2023, date de la fin de son contrat, pour rejoindre un autre grand club comme le FC Barcelone, qui a les faveurs de l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

✅ in the first meeting with Kahn and Salihamidzic the future/contract of Lewandowski was no topic. This was surprising and disappointing for the striker. https://t.co/HX0MK2wPXS