FC Barcelone – Mercato : en plus de Messi, Laporta entame une vaste campagne de prolongations

Mundo Deportivo : « Dembélé oui ou oui »

Contrairement à AS et Marca qui font leur Une sur la F1, « MD » garde ses fondamentaux dans le football... Et le Mercato. Ce dimanche, il est question de la prolongation d'Ousmane Dembélé, un chantier prioritaire du Barça alors que le Français arrive en fin de contrat en juin 2022. « Sa prolongation est une priorité pour le club et pour Koeman, et le joueur est prédisposé ». Le quotidien catalan revient aussi sur la clause à 75 M€ d'Erling Haaland, valable pour le Barça et le Real en 2022, évoque le choc décisif de l'Espagne en Géorgie ce soir et se gausse du fait que le Real Madrid a dit « non » à Jorge Mendes qui proposait un retour de Cristiano Ronaldo.

SPORT : « A prolonger ! »

Chez le rival de Mundo Deportivo, il est aussi question de la prolongation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone mais pas seulement... Si la porte est ouverte au Français, l'autre grand quotidien local espère aussi les signatures rapides des jeunes Ilaix Moriba (18 ans) et Oscar Mingueza (21 ans). Les discussions pour de nouveaux bails de quatre ans seraient à un stade « avancé ». SPORT consacre aussi un éclairage à Frenkie De Jong, le nouveau Rijkaard, et parle de Géorgie – Espagne où Alba et Busquets sont attendus titulaires...