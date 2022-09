FC Barcelone - Mercato : encore des révélations dans le dossier Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hier, le secrétaire général du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a assuré qu'aucune négociation n'avait lieu actuellement entre son club et l'Atlético Madrid au sujet d'Antoine Griezmann. L'Equipe avait pourtant assuré que les Colchoneros avaient proposé 20 M€ plutôt que les 40 M€ prévus dans la clause du joueur pour le transférer définitivement dès à présent et en finir avec cette pratique ridicule qui consiste à ne lui faire jouer qu'une demi-heure de chaque match pour justement éviter d'actionner l'option d'achat. Le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, avait également assuré qu'il n'y avait pas de négociations.

Pour la Cadena SER, ce ne serait que des mensonges ! La radio espagnole l'assure : le Barça et l'Atlético sont en pleines discussions. Et l'information de L'Equipe serait vraie : les Rojiblancos auraient bien proposé 20 M€ mais le Barça aurait refusé. Elle explique aussi que le FCB a tort de réclamer les 40 M€ au motif que Griezmann a joué plus de la moitié du temps de jeu possible lors de sa première saison de prêt : cette clause s'applique aux deux saisons, pas à une seule. Des dirigeants des deux clubs ont expliqué à la Cadena SER qu'ils voulaient trouver une solution au plus vite car cette situation ne profite à personne.