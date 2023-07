FC Barcelone - Mercato : encore deux recrues attendues au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Vitor Roque, Gündogan, Inigo Martinez… les nouvelles têtes sont déjà nombreuses à Barcelone mais Xavi en veut plus. Dernière recrue en date, officialisée ce mercredi, Oriol Romeu vient remplacer numériquement Sergio Busquets au poste de numéro 6. Secteur prioritaire de l'été, l'entrejeu devrait connaître encore du mouvement d'ici la fin du mois d'août puisqu'une autre arrivée est prévue par le club catalan, explique le média Relevo. Tout dépendra d'éventuels départs, notamment celui de Franck Kessie qui pourrait rapporter gros.

Un concurrent à Koundé recherché

Tandis qu'en attaque les choses ne devraient plus bouger, sauf transfert important de Raphinha ou Ferran Torres, le chantier doit se boucler en défense. Relevo indique également que Xavi et Deco souhaitent toujours enrôler un latéral droit. La saison passée, le coach espagnol a fait confiance à Jules Koundé et Ronald Araujo, deux centraux de métier, pour couvrir le poste. Si le Français et l'Uruguayen ont convaincu, le Barça veut un vrai joueur de couloir de formation. Une ambition claire qui devrait animer la deuxième partie de mercato du champion d'Espagne.

