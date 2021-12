FC Barcelone - Mercato : encore du neuf dans le dossier Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les jours se suivent et se ressemblent au FC Barcelone. Avec des résultats mitigés, en dépit du retour de Xavi sur le banc de touche, et une situation économique catastrophique qui empêche d'espérer un mercato hivernal de haute facture. Reste également LE dossier Ousmane Dembélé, l'attaquant français étant, comme vous le savez, susceptible de signer où bon lui semble à compter de janvier prochain puisqu'il est en fin de contrat.

On sait que Xavi tient plus que tout à ce que Dembélé prolonge. Il l'a dit et redit. Mais les négociations traînent en longueur. On apprend, ce matin, et par l'intermédiaire de Mundo Deportivo, qu'une énième réunion a eu lieu avec l'agent du joueur la semaine passée. Et que le club catalan aurait transmis une nouvelle offre, financièrement importante. Et qui se rapprocherait enfin des exigences du joueur.

Probable, néanmoins, que le dossier traîne encore en longueur. Et qu'on en sache pas beaucoup plus avant la trêve hivernale.