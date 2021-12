FC Barcelone - Mercato : énième rebondissement avec Dembélé, point de non-retour atteint ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'était trop beau pour être vrai… Après des mois de négociations tendues, Ousmane Dembélé semblait avoir repris la main sur son destin en imposant à son agent sa volonté de prolonger au FC Barcelone. Les dirigeants catalans s'en frottaient les mains et espéraient conclure le deal au plus vite. Puis juste après Noël. Et puis, finalement, selon El Mundo Deportivo, ça ne devrait pas être avant la nouvelle année !

En effet, Dembélé ne donne plus signe de vie. Il est parti au Maroc pour se marier, visiblement, et laisse son représentant gérer les choses à sa place. Et celui-ci veut attendre le 1er janvier pour pouvoir négocier avec tous les clubs intéressés. Newcastle, par exemple, offrirait 15 M€ de prime à la signature plus 15 M€ de salaire à l'ailier. Liverpool et Manchester United seraient également intéressés. Une fois encore, une fois de trop, le Barça va devoir composer avec les caprices du Français et de son agent…

