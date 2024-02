FC Barcelone Mercato : Enzo Fernandez répond à la rumeur Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Déjà buteur sur la pelouse d'Aston Villa (3-1) en Cup il y a deux lundis, Enzo Fernandez a remis ça hier contre Crystal Palace (3-1) en Premier League. Avec, à chaque fois, une célébration à destination de ceux qui pensent qu'il va quitter Chelsea en fin de saison, lui dont le transfert chez les Blues avait occasionné un long bras de fer avec le Benfica Lisbonne.

"Je ne veux pas quitter Chelsea"

Non, Enzo Fernandez ne veut pas quitter Chelsea, quand bien même il se sait dans le viseur du FC Barcelone ! Les Blaugranas tentent de recruter une sentinelle susceptible de combler le vide laissé par Sergio Busquets. Mais ce ne sera pas le milieu argentin de 23 ans, qui a déclaré hier : "Je ne veux pas quitter Chelsea. Je suis heureux ici, avec mes coéquipiers et le staff. Depuis le premier jour de mon arrivée ici, ils m’ont très bien traité et j’en suis reconnaissant. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs. Ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, et je le nie ici complètement". Rappelons que Fernandez est sous contrat avec le CFC jusqu'en... 2031 et qu'il coûte plus de 80 M€. Trop cher pour un club dans le dur financièrement comme le Barça...

