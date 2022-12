FC Barcelone – Mercato : un joueur du Barça en rajoute une couche sur Bernardo Silva

L'été dernier, le FC Barcelone avait multiplié les pistes sur le marché des transferts pour renforcer son équipe au plus de postes possibles. Le nom de Bernardo Silva avait été associé à de nombreuses reprises au Barça par différents médias, sans que le Portugais ne pose ses valises en Catalogne au final. Ces derniers jours, Mundo Deportivo annonçait la fin de la piste Bernardo Silva au FC Barcelone en raison notamment de son prix trop élevé (estimé à 60 M€).

Invité dans l'émission Jijantes FC, le défenseur du Barça, Eric Garcia, a eu l'occasion de se prononcer au sujet de Bernardo Silva, qu'il a connu lorsqu'il évoluait à Manchester City en Angleterre. « À chaque fois qu'on me demandait quel était le meilleur joueur de Manchester City, je disais toujours Bernardo Silva. C'est un joueur polyvalent et sensationnel », a déclaré le jeune défenseur des Blaugrana. Pour autant, pas sûr que cela ne facilite son arrivée en Espagne...

Eric Garcia: "Bernardo Silva? Whenever I was asked who was the best player at Man City, I always said Bernardo. He's a versatile and sensational player." pic.twitter.com/d89xEU83oh