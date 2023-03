FC Barcelone - Mercato : fan du Real Madrid, cette pépite était à deux doigts de signer au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L’hiver dernier, Oscar Gloukh a quitté le Maccabi Tel-Aviv pour rejoindre le RB Salzbourg pour le montant de 7 millions d’euros. Cependant la jeune pépite de 19 ans aurait pu prendre un tout autre chemin en rejoignant le FC Barcelone de Xavi. Cependant, les Blaugranas seraient arrivés trop tard pour signer le joueur.

« J’étais très excité que le Barça me veuille, mais ils sont arrivés tard dans la course et finalement ça ne l’a pas fait. Le Barça a accepté alors que nous avions déjà conclu l’affaire avec Salzbourg. (…) Au final, il est clair pour moi que nous avons pris la bonne décision d’aller chez eux (Salzbourg) et pas à Barcelone », a confié le joueur du club autrichien dans un entretien accordé à Forbes Israël.

Il est fan du Real

Si Oscar Gloukh a révélé avoir été proche de rejoindre la catalogne, l’Israélien serait finalement un grand fan des Merengues, l’éternel rival. « Depuis toujours, depuis que j’ai commencé à jouer au football, je suis un fan du Real Madrid. Mon plus grand moment sera d’arriver au Real. Mon plus grand rêve est de jouer au Bernabéu et de porter l’uniforme du Real Madrid », a-t-il expliqué pour le média israélien.