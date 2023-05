FC Barcelone - Mercato : Fati prêt à torpiller le retour de Messi pour rester ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lorsqu'il a percé en équipe première, en 2020-21, Ansu Fati a immédiatement été couvé par Lionel Messi. L'Argentin avait même proposé au jeune ailier, aujourd'hui âgé de 20 ans, de confier ses intérêts à son frère. Et quand il a rejoint le PSG, il a été très heureux d'apprendre que c'est lui qui récupérait son numéro 10 chez les Blaugranas. On peut donc imaginer que Fati serait très heureux de voir le champion du monde revenir en Catalogne cet été. Mais il n'est pas prêt à tout pour cela, notamment à aller voir ailleurs.

Le Barça prêt à le brader pour le faire partir ?

La direction du FC Barcelone a en effet besoin de vendre pour 100 à 200 M€ (selon les sources) pour financer son marché estival. Et elle a placé Fati sur la liste des transferts. Une réunion s'est tenue en début de semaine avec le père du joueur et son nouvel agent, Jorge Mendes. Selon El Chiringuito, ce dernier a commencé par dire qu'il avait des contacts, notamment en Premier League. Mais le père de Fati a coupé court à la discussion en expliquant que son fils voulait rester à Barcelone la saison prochaine. Mais les dirigeants barcelonais ne l'entendent pas de cette oreille et ils seraient même prêts à brader un joueur souvent blessé. Moyennant 35 M€, ils seraient prêts à le laisser filer. Mais lui acceptera-t-il ce transfert ? Ce pourrait être l'un des feuilletons de l'été...

