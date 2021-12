FC Barcelone – Mercato : Ferran Torres en attendant la révolution Xavi de l'été 2022 ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Besoins : un attaquant d'aile, la priorité de janvier

Le Barça prépare plusieurs types de Mercato sur le mois de janvier : un correctif d'urgence de l'effectif pour rendre plus compétitif l'effectif de Xavi... Mais également un vaste plan visant à préparer la véritable révolution de l'été 2022. Positionné sur des joueurs libres dans six mois ainsi que sur plusieurs dossiers clubs (Haaland notamment), le club catalan vise deux ou trois renforts dans l'idéal avec une grosse priorité : le recrutement d'un attaquant capable d'évoluer dans le couloir.

Moyens : des départs avant les arrivées

Le FC Barcelone toujours bridé par sa situation économique et les règlements cadrant sa masse salariale, des ventes sont nécessaires pour permettre à Xavi d'obtenir les renforts souhaités. Les départs de Samuel Umtiti et Philippe Coutinho sont des nécessités. Après la retraite de Sergio Agüero, la résiliation du prêt de Luuk de Jong est aussi envisagée. But de la manœuvre : dégager de la masse salariale pour agir.

Le dossier-clé : Ferran Torres (Manchester City)

En disgrâce chez les Citizens (7 apparitions pour 522 minutes cette saison), l'ancien joueur de Valence est la priorité de Xavi. Il faut dire que l'international espagnol (22 capes) a la porte grande ouverte du côté de Manchester et qu'un transfert à paiement différé est même largement possible tant Pep Guardiola ne compte pas sur lui. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, le natif de Foios se serait même déjà entendu sur les contours d'un contrat de cinq saisons à 5 M€ par an. Après Dani Alves, dont le contrat sera entériné au 1er janvier, il devrait être le second renfort du Barça.

Les pistes du Mercato : André Onana (Ajax Amsterdam), Andreas Christiansen (Chelsea), César Azipilicueta (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), Arsen Zakharyan (Dynamo Moscou), Hakim Ziyech (Chelsea), Dani Olmo (RB Leipzig), Ferran Torres (Manchester City), Christian Pulisic (Chelsea), Raheem Sterling (Manchester City), Edinson Cavani (Manchester United), Anthony Martial (Manchester United), Timo Werner (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Arthur Cabral (FC Bâle), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Julian Alvarez (River Plate).