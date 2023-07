FC Barcelone – Mercato : Ferran Torres est cash sur son avenir

Avec 7 buts et 3 passes décisives en 45 matches, Ferran Torres n'a pas vécu une bonne saison du côté du FC Barcelone. A 23 ans, l'ancien joueur de Valence et City peine à s'imposer depuis son arrivée en Catalogne et un départ a pu être évoqué ces dernières semaines.

Mais dans un échange avec Fabrizio Romano, Torres s'est montré très clair... « Je vais rester au Barça, a-t-il soutenu. Il n'y a aucun doute. Je vais rester, j'ai un contrat et je n'ai pas l'intention de partir. Je pense que j'ai les qualités pour jouer ici. Ce qui est dit à mon sujet ne m'intéresse pas. » Dont acte.

