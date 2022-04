FC Barcelone - Mercato : Ferran Torres est prêt à tout pour que Dembélé reste au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé devrait quitter librement le FC Barcelone à l'issue de la saison. À moins que l'ailier droit français et le club catalan ne trouvent un accord dans les prochaines semaines pour une prolongation de contrat.

En attendant de connaître l'issue de ce feuilleton, Ferran Torres s'est dit prêt à kidnapper Ousmane Dembélé pour qu'il reste en Catalogne. "Je kidnapperais Dembélé pour Barcelone. Il n'y a pas de meilleur club pour lui", a lâché l'ancien joueur de Manchester City en conférence de presse avant d'affronter ce jeudi l'Eintracht Francfort en quart de finale aller de la Ligue Europa.

The best of what @FerranTorres20 had to say ahead of today's #EintrachtBarça pic.twitter.com/nNUEbZaeGD