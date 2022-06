FC Barcelone - Mercato : feu vert pour Bernardo Silva, une grosse somme arrive pour son transfert

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A ceux qui pensaient que jamais Pep Guardiola ne laisserait filer l'un de ses meilleurs joueurs et que le FC Barcelone n'a de toute façon pas les moyens de se payer Bernardo Silva, El Mundo Deportivo apporte un sérieux démenti. Tout d'abord, et cela fait la Une du quotidien catalan, l'entraîneur de Manchester City et le meneur de jeu de 27 ans ont un accord. Si une grosse offre arrive cet été, Guardiola laissera partir son joueur pour services rendus, après cinq années à défendre les couleurs des Skyblues. La porte est donc ouverte pour le Barça. Reste la problématique de l'argent...

Mais à ce niveau, un nouveau contrat de sponsoring pourrait permettre de débloquer le transfert de Silva. En effet, la compagnie WhiteBIT, qui produit de la crypto-monnaie, est en pole position pour succéder à Beko sur les manches des maillots. Cette société d'origine... ukrainienne, dont le siège est à Berlin mais qui a des bureaux dans toutes les grandes villes de la planète, aurait formulé une offre pas refusable pour le FCB, deux fois supérieure à la précédente ! Le département des marques du club aurait donné son aval à la signature d'un contrat. L'argent arrive dans les caisses des Blaugrana !

🧐 TOP SECRET MD 🔵🔴



❗👉 El luso tiene la palabra de Guardiola para salir este verano si lo desea y la oferta es buena para el City



✍ @martinezferranhttps://t.co/YfSPmzrc86 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 11, 2022

Pour résumer El Mundo Deportivo assure dans son édition du jour que Bernardo Silva pourrait bien être laissé libre par Pep Guardiola de rejoindre le FC Barcelone en vertu d'un accord passé entre eux. Et les Blaugrana auraient de quoi payer son transfert car ils s'apprêtent à signer un gros contrat de sponsoring.

Raphaël Nouet

Rédacteur