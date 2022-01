FC Barcelone - Mercato : fracassé pour son attitude, Dembélé a un autre courtisan que le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est paradoxal mais, bien qu'il ait marqué et frappé la barre hier lors de la difficile qualification du FC Barcelone en Coupe du Roi sur la pelouse de Linarès (2-1), Ousmane Dembélé s'est fait critiquer. Encore. Car le Français a fait preuve d'un dilettantisme incroyable à ce niveau contre les pensionnaires de Troisième division, perdant quantité de ballons sur des passes mal appuyées ou dans le dos de ses partenaires. A tel point que les partisans des Blaugrana dans l'émission El Chiringuito ont demandé son départ le plus tôt possible.

Ça tombe plutôt bien car Dembélé n'a toujours pas répondu favorablement à la proposition de prolongation de ses dirigeants. Et il est donc libre de s'engager où il veut puisqu'en fin de contrat en juin. On sait que Newcastle et le PSG sont très intéressés par sa venue. Mais L'Equipe assure que le Bayern Munich aussi. Les Bavarois le suivent depuis 2016 et son explosion au Borussia Dortmund. Ils voient en lui le remplaçant idéal d'un Kingsley Coman qui pourrait aller voir ailleurs. Ils sont en outre persuadé qu'avec leur staff médical, qui est l'un des meilleurs du monde, Dembélé serait beaucoup moins blessé qu'au Barça. A leurs yeux, c'est la piste numéro un pour le poste d'ailier droit.

