FC Barcelone - Mercato : Gavi, Araujo, Aubameyang... ça bouge chez les Blaugranas !

L'actualité barcelonaise est bouillonnante en ce moment, et pas seulement à cause de l'affaire Negreira. On apprend ce vendredi que la Liga a effacé la fiche de Gavi de l'effectif professionnel du FCB. Le milieu offensif de 18 ans a vu sa prolongation assortie d'une augmentation retoquée par la LFP à cause des problèmes financiers du FCB puis validée par la justice puis invalidée en raison d'un vice de forme. Il se retrouve aujourd'hui avec son salaire de jeune, l'obligation de porter le numéro 30 réservé aux jeunes du centre et, surtout, une fin de contrat en juin qui pourrait aiguiser l'intérêt de nombreux clubs étrangers...

Au rayon bonnes nouvelles, Ronald Araujo est désormais coté 70 M€ par le site Transfermarkt. C'est autant que Militao et 5 M€ de moins seulement que le défenseur sud-américain le plus cher, à savoir le Parisien Marquinhos. Enfin, si Pierre-Emerick Aubameyang devrait voir son contrat avec Chelsea résilié, il n'est pas encore certain de revenir à Barcelone. La priorité des Blaugranas est de recruter le jeune Vitor Roque (Paranaense) pour en faire la doublure de Lewandowski la saison prochaine. Mais si le jeune Brésilien leur passe sous le nez alors ils se tourneront vers le Gabonais. A condition, bien sûr, qu'ils aient une latitude financière pour enregistrer de nouveaux joueurs...