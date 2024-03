FC Barcelone Mercato : Gavi fait passer un message qui l'éloigne du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Out jusqu'à la fin de la saison après sa rupture des ligaments croisés du genou droit subie avec la sélection espagnole mi-novembre, Gavi voit les rumeurs de départ se multiplier. Parce qu'il représente l'une des meilleures valeurs marchandes d'un club endetté et qui doit vendre pour entrer dans les clous du fairplay financier. Le PSG a fait part de son intérêt pour le milieu offensif de 19 ans, de même que le Bayern Munich et des clubs anglais. Mais selon Sport, le principal intéressé n'a aucune intention d'aller voir ailleurs.

Gavi se sent reconnaissant envers le Barça

Actuellement en rééducation, Gavi serait très reconnaissant envers le Barça pour la mise à disposition d'un médecin à temps plein à ses côtés. D'ailleurs, ses progrès sont tellement rapides qu'il pourrait faire son retour pour les derniers matches. De même, Deco prend des nouvelles très régulièrement, ce qui ravit le jeune milieu qui a l'impression d'être un joueur très important pour le FCB. Et n'a donc aucunement l'intention de le quitter, ni cet été, ni dans les années à venir.

