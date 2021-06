FC Barcelone - Mercato : Griezmann annonce son futur départ, Koeman trouve un milieu de terrain

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pas un jour sans que le supporters du FC Barcelone songent au mercato. Qui, nécessairement, entre rumeurs et vraies infos, est toujours actif au regard du statut du Barça. Ce matin, les fans catalans pourront donc, une fois encore, se plonger dans la lecture de certains médias. Et notamment français.

En effet, dans un entretien au Figaro, Antoine Griezmann annonce clairement la couleur au sujet de son avenir. "Mon contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux Etats-Unis. J'adore ce pays, cette culture, la NBA et l'envie de découverte me guide, mais j'ai aussi une famille à bouger. J'aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien d'autre sur le terrain. Cela n'aurait aucun sens."

Par ailleurs, et l'information vient cette fois de Marca, le quotidien espagnol, Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais, doublé par le PSG pour recruter Georginio Wijnaldum, songerait à Mikel Verino, auteur d'une belle saison avec la Real Sociedad. A suivre...