FC Barcelone - Mercato : Griezmann fixé pour son avenir, jackpot en vue !

Antoine Griezmann retrouve des couleurs cette saison à l’Atletico Madrid, où il est prêté par le FC Barcelone avec option d’achat. Alors que la fin de saison approche, l’avenir de l’ancien joueur de la Real Sociedad est scellé !

“Sport“ annonce que le club madrilène va garder l’attaquant français à l’issue de la saison. Il est dans les plans de son entraîneur qui compte sur lui. De plus, le joueur devait participer à au moins 50% des matches de l'Atletico où il était apte, pour que l’option d’achat soit levée. Cette saison, il a pris part à 66% des rencontres où il pouvait jouer. Les Colchoneros vont donc payer 40 millions d’euros plus 10 de bonus.

Griezmann has played 66% of the minutes that he has been available for at Atlético Madrid. For the €40m clause to become mandatory, he needs to play 50%. So unless his role changes in the final stretch of the season, everything indicates that it will be triggered. [eldesmarque] pic.twitter.com/1D0Ic6CiDt