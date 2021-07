FC Barcelone – Mercato : Griezmann fixe une grosse condition à son départ

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

S'il est actuellement en vacances et suit à distance la question de son avenir, Antoine Griezmann (30 ans) n'est pas complètement fermé à un départ du FC Barcelone. Bien conscient que son transfert et l'économie de son salaire ferait un bien fou au Barça afin de favoriser le renouvellement de Lionel Messi ainsi que l'homologation des renforts (Depay, Emerson, Garcia, Agüero), le Français a néanmoins fixé une exigence à Joan Laporta.

Le deal avec l'Atletico Madrid est compliqué

Selon La Vanguardia, « Griezi » est prêt à plier bagage à la condition de rejoindre une équipe compétitive. Alors que la rumeur d'un retour à l'Atletico Madrid dans un échange avec Saul Niguez pourrait le tenter, le Barça est en revanche plus réticent à valider cette option. Il faut dire que l'opération comptable serait très mauvaise.

Bien sûr, cela libèrerait un gros salaire disposant encore de trois ans de contrat mais la perte économique serait énorme pour un joueur transféré contre 120 M€ et sur lequel il reste encore 80 M€ à amortir. Autre problème (et non des moindres!) : le salaire barcelonais de Griezmann est difficile à prendre en charge par l'Atletico Madrid cet été. On peut s'attendre à un long feuilleton...