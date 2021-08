FC Barcelone – Mercato : Griezmann prêt à de gros efforts pour retourner à l'Atletico !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

L'aventure d'Antoine Griezmann au FC Barcelone était difficile avant son arrivée, elle l'est depuis qu'il porte le maillot blaugrana, et encore plus maintenant que Lionel Messi est parti, les supporters le tenant pour principal responsable des soucis financiers du Barça.

Chahuté il y a quelques jours par ses propres fans, le Français fait partie des joueurs que le Barça aimerait voir partir avant la fin du Mercato afin d'alléger sa masse salariale, et selon la Cadena Ser, cette volonté est partagée par le joueur.

Le media affirme en effet que le Français est disposé à baisser son salaire pour rejoindre l'Atlético Madrid, à la seule condition qu'une offre des Colchoneros arrive sur la table du Barça. Ce serait l'Atlético ou nulle part, pour lui. A suivre, alors que le club madrilène semble jeter son dévolu sur un autre attaquant, plus jeune, en la personne de Dusan Vlahovic, de la Fiorentina...