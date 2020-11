FC Barcelone - Mercato : Griezmann sur le départ en même temps que Messi ?

L'Equipe du jour consacre un article aux cadres de l'équipe de France qui connaissent un début de saison difficile. Antoine Griezmann en fait évidemment partie. Dans son édition de mardi, France Football a contacté des proches de l'attaquant, qui ont pour la plupart chargé Lionel Messi, accusé de ne pas aider le Français à s'intégrer. Pour le quotidien, si Griezmann a pris ces distances vis-à-vis de ces propos, il est toutefois convaincu qu'il ne restera pas une troisième année en Catalogne si rien ne change. Il pourrait donc partir en même temps que l'Argentin…

"Il ne vit pas très bien les critiques visant Messi"

« Malgré tout, il se tait, travaille, s’accroche, autant pour lui que pour retrouver les Bleus sans état d’âme, peut-on lire dans L'Equipe. Il ne vit pas très bien les critiques visant Messi émanant de certains de ses proches, ou anciens proches, et le leur a fait savoir. Lui a juste envie de jouer au football sans avoir à répondre de propos qu’il n’a pas tenus. »

« Il sait néanmoins qu’il ne pourra pas garder le silence médiatique beaucoup plus longtemps. A Barcelone (il y est sous contrat jusqu’en 2024), Griezmann est heureux dans sa vie de famille, qui s’agrandira dans les prochaines semaines. Sportivement, en revanche, ce n’est pas la panacée. Et il n’y vivra pas trois saisons comme la première. Pour son bien. Et celui des Bleus aussi. »