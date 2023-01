FC Barcelone - Mercato : Griezmann veut Memphis Depay à l’Atlético Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Arrivé libre à l’été 2021 au FC Barcelone en provenance de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est une nouvelle fois poussé vers la sortie cet hiver par ses dirigeants. Annoncé en Angleterre et notamment à Manchester United où il a déjà évolué de 2015 à 2017, l’attaquant néerlandais est désormais dans le viseur de l’Atlético Madrid, en quête d’un attaquant depuis le départ en prêt à Chelsea de Joao Félix.

Memphis Depay à l'Atlético Madrid, Griezmann like !

Un Colchonero est particulièrement chaud pour accueillir l’ancien Lyonnais au Wanda Metropolitano. Il s’agit d’Antoine Griezmann, qui a été coéquipier de Memphis Depay au Barça au début de la saison 2021-2022. Et pour cause, l’attaquant français a liké un tweet du compte Twitter @AtletiFrancia, qui partageait la vidéo de l’accolade entre les deux hommes en marge du match entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone (0-1), avec comme légende : "Depay x Griezmann".

Depay x Griezmann 🥰⏳pic.twitter.com/x0uXoZguY4 — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) January 12, 2023

