FC Barcelone - Mercato : gros retournement de situation, 270 M€ bientôt dans les caisses ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Il y a quelques semaines, la Liga avait fait une annonce fracassante en expliquant être sur le point de signer un accord de plusieurs centaines de millions d'euros avec un fonds de pension, CVC, pour l'exploitation d'une partie de ses droits (notamment télévisés) pour les cinquante années à venir. Avec ce deal, l'instance permettait ainsi aux clubs professionnels de renflouer leurs caisses en cette période de crise financière due à la pandémie. Sauf que trois clubs ont refusé l'accord, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao.

Joan Laporta avait justifié ce refus en assurant que le Barça pourrait récupérer plus, sur la durée, que les 270 M€ promis. Eh bien, depuis, les choses ont évolué ! Déjà, l'accord Liga-CVC ne sera signé que fin octobre. Mais des sources au sein des deux organismes assurent que le Barça pourrait changer d'avis ! Une réunion des socios est prévue mi-octobre et il se pourrait que, ce jour-là, Laporta accepte finalement le deal, donc la grosse manne qui va avec. Lui qui a réussi à redresser quelque peu les finances au prix des départs de Messi et Griezmann mais aussi de réductions salariales, mettrait encore un peu plus de beurre dans les épinards. De quoi se positionner solidement l'été prochain pour attirer Erling Haaland, grand rêve du président…

LaLiga y CVC aún confían en que el Barça se una al acuerdo de inversión. @sport #FCBlive — Carpetas Blaugranas™ (@carpetasFCB) September 9, 2021