FC Barcelone - Mercato : gros retournement de situation pour Gündoğan ?

Alors que tout prêt à croire qu’İlkay Gündoğan sera barcelonais la saison prochaine, une photo publiée sur Twitter vient semer le doute dans ce dossier.

Gündoğan avec le futur maillot de City

Une photo postée par le compte Twitter espagnol de Manchester City, où l’on voit l’allemand poser avec le prochain maillot de Manchester City, est venue perturber les esprits. Selon la presse catalane, Gündoğan aurait pourtant donné son accord au FC Barcelone et son officialisation n'était plus qu'une formalité. Il faut croire que non ...