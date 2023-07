FC Barcelone - Mercato : gros stop pour les retrouvailles entre Messi et Suarez

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Luis Suarez va-t-il rejoindre ses anciens coéquipiers du Barça à Miami ? Après les arrivées très remarquées de Lionel Messi et Sergio Busquets, et en attendant Jordi Alba, l'Inter de David Beckham aimerait attirer l'attaquant uruguayen selon la presse argentine mais l'opération n'est pas sans complications. Sous contrat avec Grêmio jusqu'en décembre 2024, l'ancien joueur de Liverpool souhaite quitter le Brésil mais le club de Porto Alegre ne l'entend pas de cette oreille.

Une clause hors d'atteinte pour Miami ?

Selon Mundo Deportivo, Grêmio compte encore sur Suarez (6 buts et 6 passes décisives en 18 matchs) pour remporter la Coupe nationale et ne le libérera pas de son année et demie de bail restante. D'où la complexité du dossier pour l'Inter Miami qui devra s'acquitter d'un montant d'environ 62 millions d'euros (70M de dollars) pour l'enrôler, soit une somme équivalente à sa clause de résiliation. À ce tarif-là, il n'est pas certain que le club de MLS s'engage pleinement. Les retrouvailles entre Messi et son ami pourraient donc encore attendre.

