FC Barcelone - Mercato : Guardiola, l'annonce qui va faire tourner la tête à Messi

Cet un rebondissement totalement inattendu qui s'est produit ce jeudi en début d'après-midi ! En annonçant la prolongation de contrat de Pep Guardiola jusqu'en 2023, Manchester City a surpris tout le monde. En effet, les échos des derniers jours en provenance des Citizens laissant plutôt entendre que le Catalan s'en irait l'été prochain. L'onde de sa prolongation va se répercuter jusqu'à Barcelone…

En effet, si Lionel Messi était prêt à quitter le FC Barcelone l'été dernier, c'était avant tout pour rejoindre Pep Guardiola à City. Car si le club anglais a les moyens de le couvrir d'or, ce que cherche l'Argentin pour ses ultimes saisons en Europe, c'est un challenge sportif relevé. La Premier League, le jeu version Guardiola et l'effectif criblé de grands joueurs de City répondaient à ses attentes.

Si Guardiola avait annoncé son départ en juin prochain, il aurait été certain que Messi n'aurait jamais posé avec le maillot bleu ciel du deuxième club de Manchester. Mais avec sa prolongation de contrat, les spéculations vont reprendre de plus belle. Et le sextuple Ballon d'Or, qui s'est montré tellement agacé hier lors de son retour à Barcelone entre le contrôle du fisc à sa sortie de l'avion et les critiques de l'ancien mentor de Griezmann, a de nouveau une bonne raison de vouloir profiter de la fin de son bail en juin pour aller voir ailleurs.

🗣 Pep Guardiola: “Ever since I arrived at Manchester City I have been made to feel so welcome in the Club and in the city itself- from the players, the staff, the supporters, the people of Manchester and the Chairman and Owner." pic.twitter.com/JWoJGKp4Jk