FC Barcelone - Mercato : Guardiola jette un froid sur l'avenir de Gündogan

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cet après-midi, Manchester City jouait un match important dans la course au titre sur la pelouse d'Everton. Ilkay Gündogan s'est chargé de tout. A la 37e minute, il a réalisé un petit exploit technique quand, trouvé dos au but au point de pénalty, il a contrôlé de la cuisse avant de marquer d'une volée de l'extérieur du droit. Deux minutes plus tard, il a débordé dans le couloir gauche et déposé un centre parfait sur la tête d'Erling Haaland. Enfin, à la 51e, il a marqué sur coup franc d'une feuille morte en pleine lucarne. Avec ce 3-0, les Citizens sont sur la voie royale pour le titre de champion d'Angleterre.

Gündogan, lui, a prouvé pourquoi le FC Barcelone le voulait absolument. Cette semaine, la presse catalane a assuré que le milieu allemand de 32 ans, en fin de contrat à City, était d'accord pour devenir blaugrana, malgré une baisse de salaire. Il privilégierait les trois années de contrat offertes par le FCB au bail d'un an renouvelable des Anglais. Mais après le succès à Goodison Park, Pep Guardiola a annoncé qu'il n'avait pas renoncé à conserver son stratège : "Peut-être qu'à l'arrivée, il restera chez nous. J'espère... Personne ne peut prédire ce qui va arriver". Le Barça est prévenu, City n'entend pas laisser partir l'un des joyaux de la couronne !

La fiche d'Ilkay Gündogan

Pep Guardiola on Gündogan future and Barça proposal: “Maybe at the end he stays here. Hopefully...”. 🚨🔵 #MCFC



“Nobody knows what’s gonna happen”, Pep said via @SamLee. pic.twitter.com/JkLdI2GhAC