FC Barcelone – Mercato : Gündogan a une exigence pour signer

Pièce maîtresse du Manchester City de Pep Guardiola, Ilkay Gündogan est plus proche que jamais de quitter l’Angleterre. Car même si les dirigeants mancuniens lui proposent une extension de contrat d’un an, l’international allemand aimerait une durée de contrat plus élevée.

Le Barça se positionne

Cible prioritaire de Xavi depuis quelques semaines, Gündogan aurait eu vents des interêts barcelonais, et verrait d’un bon œil la découverte du championnat espagnol. Le FC Barcelone s’apprêterait donc à lui proposer un contrat de trois ans pour tenter de séduire l’ancien joueur de Dortmund, qui attend de finir sa saison avec les skyblues pour prendre une décision.