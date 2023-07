FC Barcelone : Gündogan annonce déjà la couleur au Barça

Ilkay Gündogan a encore faim. Après sept saisons passées à Manchester City, le milieu de terrain allemand s'offre un nouveau challenge en rejoignant libre le FC Barcelone, le club de son cœur depuis l'enfance à en croire ses déclarations. Présenté devant les médias au Camp Nou ce lundi, l'ancien capitaine des Citizens a exprimé, sur le site officiel, toute sa fierté de rejoindre les Blaugranas. Et il ne manque pas d'ambition :

"Je suis fier d'être dans ce club incroyable. C'est un rêve devenu réalité. Je me souviens qu'enfant, je regardais le Barça de Pep (Guardiola) et (Frank) Rijkaard. Depuis cette époque, je suis le club. Plusieurs joueurs qui sont pour moi des modèles ont joué ici et plusieurs légendes sont passées par le club. Je suis très fier. Je veux dire merci. Je remercie le président, le vice-président, le reste de l'équipe, Mateu, Jordi Cruyff et Deco. C'est incroyable d'être ici. Je suis très fier et j'ai hâte de jouer. Je veux gagner et continuer à gagner, c'est pourquoi je suis ici. La saison dernière a été incroyable et cette saison, je vais essayer de tout donner. Visca Barça."

La saison dernière, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a réalisé un triplé historique avec les Skyblues (Premier League, FA Cup, Ligue des Champions) mais il n'est pas rassasié pour autant. Très élogieux envers ses nouveaux coéquipiers, il espère guider le Barça vers de grands succès :

"Je suis venu ici quelques fois au stade, j'y ai joué moi-même, je suis venu en tant que spectateur aussi. Et maintenant, je me sens très fier et je suis très heureux de faire partie de ce club. Je m'attends à du grand football. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'équipe, une équipe très jeune, et j'espère que je pourrais, avec mon expérience, aider les jeunes joueurs à passer un cap. Je pense que la base est là. Le potentiel est là. Et nous devons juste le montrer au cours de la prochaine saison. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je me suis engagé. Et je suis plein de motivation et de dévouement."